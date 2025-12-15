Орбан вкотре заявив, що не підтримає конфіскацію заморожених російських активів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна на саміті ЄС цього тижня не підтримає використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні, оскільки це нібито "розширить" війну.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан написав у соціальній мережі X.

Орбан заявив, що Європа "стоїть перед історичною можливістю" завершити війну в Україні, але натомість нібито хоче "розширити" її через конфіскацію російських активів.

"Європа хоче продовжувати війну і навіть розширювати її. Вона хоче продовжувати її на російсько-українському фронті і розширювати на економічну сферу, конфіскуючи заморожені російські активи. Цей крок рівнозначний відкритому оголошенню війни, за яку російська сторона відплатить", – написав прем’єр-міністр Угорщини.

"Саме тому Угорщина не підтримує конфіскацію заморожених російських активів, не надсилає Україні ні грошей, ні зброї, а також не бере участі в жодних позиках ЄС, що служать цілям війни", – додав Орбан.

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін. Прем’єр-міністр Угорщини розкритикував це рішення.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи допис Орбана, назвав угорського прем'єра найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що у зв’язку з п’ятничним рішенням Євросоюзу Росія не отримає доступу до заморожених активів свого Центрального банку у Європі навіть через "задні двері".