Орбан снова заявил, что не поддержит конфискацию замороженных российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна на саммите ЕС на этой неделе не поддержит использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине, поскольку это якобы "расширит" войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан написал в социальной сети X.

Орбан заявил, что Европа "стоит перед исторической возможностью" завершить войну в Украине, но вместо этого якобы хочет "расширить" ее через конфискацию российских активов.

"Европа хочет продолжать войну и даже расширять ее. Она хочет продолжать ее на российско-украинском фронте и расширять на экономическую сферу, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг равнозначен открытому объявлению войны, за которое российская сторона отплатит", – написал премьер-министр Венгрии.

"Именно поэтому Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не посылает Украине ни денег, ни оружия, а также не участвует ни в каких займах ЕС, служащих целям войны", – добавил Орбан.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок. Премьер-министр Венгрии раскритиковал это решение.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя сообщение Орбана, назвал венгерского премьера наиболее ценным замороженным активом РФ в Европе.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".