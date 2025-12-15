Кислица призвал не верить анонимным источникам о позиции США на переговорах

В Министерстве иностранных дел отметили необходимость правильно интерпретировать подход американской команды к переговорам по войне РФ против Украины и предостерегли от доверия к данным от анонимных источников.

Об этом в своем Х написал первый заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица, сообщает "Европейская правда".

Кислица отметил важность сохранить активное участие американской стороны в мирном процессе и пытаться "определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому окончанию войны".

"Несправедливо неправильно интерпретировать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в достижение мира. Каждая команда внимательно выслушивает друг друга", – подчеркнул он.

Кислица отметил, что "позиция Украины очень четкая", а также добавил, что "анонимные источники неправы", не уточнив при этом, что он имеет в виду.

Очевидно, комментарий заместителя министра касался информации агентства AFP, которое ранее сообщило, что во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

Как стало известно в понедельник во второй половине дня, переговоры между делегациями Украины и США по "мирному плану" уже завершились.

Согласно графику, который раскрыли в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по Киеву.

Предыдущие переговоры между делегациями Украины и США с участием Зеленского состоялись 14 декабря.