Сервис аренды жилья Airbnb получил многомиллионный штраф в Испании

Власти Испании в понедельник объявили о наложении штрафа в размере 64 миллионов евро на сервис аренды жилья Airbnb за размещение объявлений о сдаче в аренду туристического жилья без лицензии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление испанского Министерства по вопросам прав потребителей, информирует "Европейская правда".

Это заявление появилось на фоне мер правительства Испании для борьбы с чрезмерным туризмом, который приводит к росту цен на жилье для местных жителей.

Центральное правительство, а также власти ряда городов и регионов стремятся ограничить аренду жилья для туристов через такие сайты, как Airbnb и Booking.com, которые многие в Испании обвиняют в росте цен на жилье из-за ограничения предложения жилья, доступного для жителей.

В июле Airbnb удалила 65 тысяч объявлений, которые, по мнению министерства, нарушали его правила.

Штраф в шесть раз превышает прибыль, полученную Airbnb от незаконных объявлений, говорится в заявлении министерства.

Этот штраф является вторым по величине, наложенным министерством за нарушение прав потребителей.

В Airbnb заявили, что собираются обжаловать это решение.

Летом сообщалось, что в первом полугодии 2025 года Испания побила свой рекорд по количеству туристов, посетивших страну.

Стоит отметить, что в июне в Испании, Италии и Португалии прошли массовые протесты против чрезмерного туризма.

Власти южноевропейских стран открыто говорят о проблемах, которые создает чрезмерный туризм, и предложили несколько мер для их преодоления.