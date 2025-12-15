Фіцо похизувався запрошенням від Трампа відвідати США

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент США Дональд Трамп запросив його відвідати Сполучені Штати.

Відповідний допис Фіцо зробив у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Словацький президент поділився зображенням відповідного листа і заявив, що все завдяки його "суверенній зовнішній політиці".

"Суверенна зовнішня політика, орієнтована на всі чотири сторони світу, приносить свої результати. Ми маємо повагу, отримуємо пропозиції щодо інвестицій, світові лідери не уникають нас", – зазначив Фіцо, згадавши серед іншого про свою зустріч лідерами РФ і Китаю.

"Для мене велика честь, що вчора спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа передав мені письмове запрошення відвідати США і зустрітися з ним", – написав прем'єр.

Він заявив про плани підписання міжурядової угоди між Словаччиною та США про співпрацю в галузі ядерної енергетики та обмінятися думками щодо найактуальніших світових тем.

"Часовими рамками мого візиту будуть святкування 250-ї річниці незалежності США та проведення Чемпіонату світу з футболу", – уточнив Фіцо.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо раніше розповів, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.

Нагадаємо, 17 жовтня у словацькому Кошице відбулись спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.

Фіцо перед тим підтримав можливу зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Він також запевнив, що уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.