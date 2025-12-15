Фицо похвастался приглашением от Трампа посетить США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его посетить Соединенные Штаты.

Соответствующее сообщение Фицо сделал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Словацкий президент поделился изображением соответствующего письма и заявил, что все благодаря его "суверенной внешней политике".

"Суверенная внешняя политика, ориентированная на все четыре стороны света, приносит свои результаты. Мы имеем уважение, получаем предложения по инвестициям, мировые лидеры не избегают нас", – отметил Фицо, упомянув среди прочего о своей встрече лидерами РФ и Китая.

"Для меня большая честь, что вчера специальный посланник американского президента Дональда Трампа передал мне письменное приглашение посетить США и встретиться с ним", – написал премьер.

Он заявил о планах подписания межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в области ядерной энергетики и обменяться мнениями по самым актуальным мировым темам.

"Временными рамками моего визита будут празднование 250-й годовщины независимости США и проведение Чемпионата мира по футболу", – уточнил Фицо.

Словацкий премьер Роберт Фицо ранее рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.

Напомним, 17 октября в словацком Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.

Фицо перед тем поддержал возможную встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Он также заверил, что правительство Словакии предлагает любую помощь партнерам в Венгрии, чтобы организовать такой саммит.