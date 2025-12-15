Стармер поговорив із Рютте перед переговорами щодо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте перед початком переговорів європейських лідерів зі представниками США щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Стармер і Рютте вирішили обговорити їхню стратегію на вечір.

"Лідери розпочали з обговорення значного прогресу, досягнутого в останні дні щодо мирного плану, і погодилися, що цей вечір – можливість досягти подальшого істотного прогресу в цей критичний момент для євроатлантичної безпеки", – сказав представник пресслужби британського прем’єра.

Він також додав, що Рютте і Стармер "погодилися з важливістю продовження підтримки військового потенціалу України для її самооборони, поки тривають дипломатичні переговори".

Телеканал Sky News раніше повідомляв, що анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

За даними AFP, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.