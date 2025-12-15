Укр Рус Eng

Стармер поговорил с Рютте перед переговорами по Украине

Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 22:04 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед началом переговоров европейских лидеров с представителями США по мирному урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Стармер и Рютте решили обсудить их стратегию на вечер.

"Лидеры начали с обсуждения значительного прогресса, достигнутого в последние дни в отношении мирного плана, и согласились, что этот вечер – возможность достичь дальнейшего существенного прогресса в этот критический момент для евроатлантической безопасности", – сказал представитель пресс-службы британского премьера.

Он также добавил, что Рютте и Стармер "согласились с важностью продолжения поддержки военного потенциала Украины для ее самообороны, пока продолжаются дипломатические переговоры".

Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.

По данным AFP, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Рютте Мирный процесс
Реклама: