Стармер поговорил с Рютте перед переговорами по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед началом переговоров европейских лидеров с представителями США по мирному урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Стармер и Рютте решили обсудить их стратегию на вечер.

"Лидеры начали с обсуждения значительного прогресса, достигнутого в последние дни в отношении мирного плана, и согласились, что этот вечер – возможность достичь дальнейшего существенного прогресса в этот критический момент для евроатлантической безопасности", – сказал представитель пресс-службы британского премьера.

Он также добавил, что Рютте и Стармер "согласились с важностью продолжения поддержки военного потенциала Украины для ее самообороны, пока продолжаются дипломатические переговоры".

Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.

По данным AFP, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.