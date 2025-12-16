Трамп пообщался с лидерами Европы и Зеленским после переговоров в Берлине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что общался с европейскими лидерами и президентом Украины после переговоров, которые состоялись 14-15 декабря в Берлине, относительно потенциального соглашения для завершения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил во время обращения в Овальном кабинете.

Трамп рассказал, что говорил с европейскими лидерами и Зеленским и имеет положительное впечатление о результате переговоров в Берлине.

"Час назад у нас был очень хороший разговор с европейскими лидерами, со многими из них, о войне России и Украины. У нас был долгий разговор. Похоже, что дела идут хорошо... У меня также был долгий разговор с президентом Зеленским", – сказал Дональд Трамп.

Далее он уточнил, что в разговоре участвовали лидеры Германии, Италии, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов и генсек НАТО, и это были "очень долгие и хорошие переговоры".

"У нас были многочисленные разговоры с российским президентом Путиным. Думаю, сейчас мы ближе (к потенциальному соглашению. – "ЕП"), чем когда-либо", – добавил Трамп.

Он вновь высказал мнение, что Россия заинтересована в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Нидерланды также упомянул о разговоре с Трампом.

"Все вместе, уже с европейцами, мы сегодня разговаривали с президентом США Трампом. Мы с ним лично общались обо всех этих шагах. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся к окончательному варианту документов, мы с ним встретимся", – отметил он.

По данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ по итогам переговоров в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированной Донецкой области за Россией и признал, что в этом вопросе к компромиссу не приблизились.

Также он сообщил, что видит готовность США предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые будут действовать по принципу ст. 5 НАТО; параллельно обсуждаются также меры со стороны европейских партнеров.