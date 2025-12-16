СМИ: переговоры ЕС с Бельгией затянулись из-за требования дополнительных гарантий по росактивам

Послы ЕС в понедельник были вынуждены вести переговоры до поздней ночи, пытаясь убедить Бельгию поддержать использование замороженных российских активов для финансирования Украины, однако бельгийская сторона требует дополнительных гарантий.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как пишет издание, послы ЕС были "заблокированы" в здании Европейского совета до поздней ночи, пытаясь убедить Бельгию поддержать планы использования 210 млрд евро российских активов для финансирования Украины до 2027 года.

Встреча послов должна была состояться в воскресенье, 14 декабря, но ее отложили для того, чтобы Бельгия имела возможность пересмотреть компромиссный текст, подготовленный Европейской комиссией. Бельгийцы хотят быть уверены, что их страна не останется незащищенной.

Последний документ, который есть в распоряжении издания, содержит три гарантии.

Во-первых, Бельгия может воспользоваться финансированием, равным всей сумме пакета, если столкнется с юридическими претензиями со стороны Москвы.

Во-вторых, она может полагаться на эту систему безопасности, независимо от общих финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС.

В-третьих, деньги не будут перечислены, пока эти гарантии не будут предоставлены. Все столицы получат указание одновременно отменить свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не осталась наедине с гневом Москвы.

Однако, по словам четырех осведомленных дипломатов, бельгийская делегация в понедельник, 15 декабря, заявила, что этого "недостаточно". Страна продолжает утверждать, что ей нужны дополнительные гарантии, что она не будет подвергаться несоразмерным рискам.

Между тем бельгийские чиновники заявили, что любые попытки игнорировать их опасения будут тщетными, и средства в депозитарии Euroclear просто не будут выпущены.

В то же время, по словам одного из чиновников ЕС, переговоры еще далеко не завершены.

"Вся работа была направлена на то, чтобы достичь соглашения о репарациях; четкой альтернативы нет. И мы этого добьемся. Это лишь вопрос времени", – сказал он.

Отметим, ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.

Бельгия, на территории которой находятся замороженные российские активы, выступила категорически против их привлечения для "репарационного займа" Украине, опасаясь юридических последствий для себя. В то же время в других столицах отмечают, что неспособность ЕС принять это решение ударит не только по Украине, но и по репутации Европы.

В ЕС заявили, что не планируют принимать это решение без согласия Бельгии, хотя для этого достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов.

12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок – чтобы не допустить в будущем их размораживания из-за вето таких стран, как Венгрия.

Россия со своей стороны начала дополнительное "запугивание" Бельгии и требует в российском суде от бельгийского Euroclear почти $230 млрд.

