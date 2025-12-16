Президент Литви: відсутність реакції Росії викликає занепокоєння

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що відсутність реакції Росії на тлі останніх заяв європейських і американських посадовців про прогрес у мирних переговорах є тривожним знаком.

Про це він сказав перед самітом країн східного флангу ЄС у Гельсінкі, передає "Європейська правда" з посиланням на Ilta Sanomat.

Президента Литви запитали, чи став ближчим мир в Україні. Він відповів, що ставиться до цього обережно.

"Важливо, що Європа сидить за столом переговорів, але Росія поки що не відреагувала, і це трохи турбує", – сказав Науседа.

Варто зазначити, що речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Москва ще не бачила конкретних деталей щодо гарантій безпеки в стилі НАТО, які США запропонували в столиці Німеччини.

Разом з тим Кремль фактично відкинув заклик канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.

Варто зазначити, що за підсумками переговорів у Берліні деякі європейські лідери говорили, що мир в Україні став ближчим, ніж у будь-який момент повномасштабної війни досі.

Президент Зеленський розповів, що загалом за підсумками перемовин мають оформити п’ять документів, частина з яких стосуються гарантій безпеки, ще частина – відновлення.

Також президент наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованого Донбасу за Росією.

За джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ.