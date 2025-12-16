Президент Литвы: отсутствие реакции России вызывает беспокойство

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что отсутствие реакции России на фоне последних заявлений европейских и американских чиновников о прогрессе в мирных переговорах является тревожным знаком.

Об этом он сказал перед саммитом стран восточного фланга ЕС в Хельсинки, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ilta Sanomat.

Президента Литвы спросили, стал ли ближе мир в Украине. Он ответил, что относится к этому осторожно.

"Важно, что Европа сидит за столом переговоров, но Россия пока не отреагировала, и это немного беспокоит", – сказал Науседа.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва еще не видела конкретных деталей относительно гарантий безопасности в стиле НАТО, которые США предложили в столице Германии.

Вместе с тем Кремль фактически отверг призыв канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможного перемирия в войне на время Рождества.

Стоит отметить, что по итогам переговоров в Берлине некоторые европейские лидеры говорили, что мир в Украине стал ближе, чем в любой момент полномасштабной войны до сих пор.

Президент Зеленский рассказал, что в целом по итогам переговоров должны оформить пять документов, часть из которых касаются гарантий безопасности, еще часть – восстановления.

Также президент подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса за Россией.

По источникам СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.