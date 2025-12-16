Німецький депутат: Путін має прийняти мирну пропозицію, щоб припинити війну

Депутат німецького Бундестагу від керівного блоку ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що кремлівський правитель Владімір Путін має прийняти мирні пропозиції, щоб покласти край розв’язаній ним війні проти України.

Про це депутат заявив в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Гардт, якщо господар Кремля не піде на мирні пропозиції, "західний світ посилить військову підтримку України, що ускладнить Путіну досягнення його військових цілей".

"Тому він повинен прийняти те, що йому пропонують. Це більше, ніж він повинен отримати", – додав депутат.

На запитання, чи дотримається президент Дональд Трамп пунктів, обговорених Україною і США у Берліні, Гардт відповів, що США "рішуче прихильні цьому плану, і тому я оптимістично налаштований щодо того, що союз між США, Україною та європейськими державами є стійким і є сильним сигналом для Путіна".

Територіальні питання залишаються невирішеними, але Гардт зазначив, що тільки Україна може вирішити, чи відмовлятися від території.

"Ми переконані, що тільки Україна, президент України та український парламент можуть прийняти таке рішення. До речі, Конституція України також вимагає, щоб Рада погодилася з цим", – зазначив він.

За даними джерел ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ за підсумками перемовин у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджуватиметься на юридичне чи "де-факто" визнання окупованої Донеччини за Росією та визнав, що у цьому питанні до компромісу не наблизились.

Також він повідомив, що бачить готовність США надати юридично зобов’язуючі безпекові гарантії Україні, що діятимуть за принципом ст. 5 НАТО; паралельно обговорюються також заходи з боку європейських партнерів.