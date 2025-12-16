Немецкий депутат: Путин должен принять мирное предложение, чтобы прекратить войну

Депутат немецкого Бундестага от правящего блока ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что кремлевский правитель Владимир Путин должен принять мирные предложения, чтобы положить конец развязанной им войне против Украины.

Об этом депутат заявил в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Гардт, если хозяин Кремля не пойдет на мирные предложения, "западный мир усилит военную поддержку Украины, что затруднит Путину достижение его военных целей".

"Поэтому он должен принять то, что ему предлагают. Это больше, чем он должен получить", – добавил депутат.

На вопрос, будет ли президент Дональд Трамп соблюдать пункты, обсужденные Украиной и США в Берлине, Гардт ответил, что США "решительно привержены этому плану, и поэтому я оптимистично настроен в отношении того, что союз между США, Украиной и европейскими государствами является устойчивым и является сильным сигналом для Путина".

Территориальные вопросы остаются нерешенными, но Гардт отметил, что только Украина может решить, отказываться ли от территории.

"Мы убеждены, что только Украина, президент Украины и украинский парламент могут принять такое решение. Кстати, Конституция Украины также требует, чтобы Рада согласилась с этим", – отметил он.

По данным источников СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ по итогам переговоров в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированной Донецкой области за Россией и признал, что в этом вопросе к компромиссу не приблизились.

Также он сообщил, что видит готовность США предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые будут действовать по принципу ст. 5 НАТО; параллельно обсуждаются также меры со стороны европейских партнеров.