СМИ: в Москве при подозрительных обстоятельствах скончался сотрудник военной компании Сербии

Сербская разведка сообщила президенту Александару Вучичу о подозрительной смерти сотрудника военной компании Jugoimport SDPR Радомира Куртича в Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал Blic, не указывая источника информации.

По данным Blic, Куртич скончался на улице в Москве еще 17 ноября 2025 года. Сербские власти так и не получили от российских правоохранителей заключения судебно-медицинской экспертизы о смерти мужчины.

Представители Jugoimport SDPR после этого посетили помещение компании в Москве и обнаружили, что оттуда исчезло "значительное количество документов, а также жесткие диски с компьютеров", пишет Blic.

Также российские следственные органы не предоставили никакой официальной информации об инциденте ни посольству Сербии, ни офису Jugoimport SDPR в Москве, ни сербским службам безопасности.

В материале сообщается, что президент Сербии на встрече с представителями спецслужб и Jugoimport SDPR заявил, что никого не следует обвинять, пока не будут получены веские доказательства.

Вучич также потребовал, чтобы всю необходимую информацию о смерти Куртича получили от представителей российских властей и спецслужб, добавляет Blic.

О смерти сотрудника сербской оборонной компании стало известно на фоне публичной критики Сербии со стороны России из-за того, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников.

Ранее Вучич говорил, что Сербия готова экспортировать большие объемы боеприпасов в Европейский Союз и что он не видит проблемы, если они попадут на поле боя в Украине.