NYT узнало детали гарантий для Украины, которые готовят США и Европа в рамках "мирного плана"

Американское издание The New York Times узнало подробности мер сдерживания со стороны партнеров Украины, которые готовятся в рамках переговоров вокруг "мирного плана" администрации президента США Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации NYT от 16 декабря.

В ходе дипломатических взаимодействий США, Украины и Европы в течение последних нескольких дней "почти завершили" работу над двумя документами, в которых речь идет о гарантиях безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения.

Американские и европейские собеседники издания поделились, что эти наработки стали итогом более 8 часов интенсивных обсуждений 14-15 декабря в Берлине – с участием Украины и США, а далее представителей европейских государств.

В одном из двух документов заложены "широкие принципы", и его два собеседника из США и несколько европейских сравнивают со ст. 5 Североатлантического договора.

Второй документ более практического характера и содержит детали о том, как США и Европа будут сотрудничать с Украиной для предотвращения новой агрессии России.

Собеседники, которые видели проект, говорят, что там содержатся многочисленные конкретные пункты на случай различных сценариев нового российского вторжения.

Один из американских чиновников отметил, что в документе "очень конкретно" говорится о том, как будет сдерживаться потенциальная новая агрессия и как накажут Москву, если это произойдет.

Среди деталей – сохранение украинской армии условно мирного времени в численности 800 тысяч, с соответствующей подготовкой и снаряжением, что должно быть хорошим сдерживающим фактором для России. Один европейский дипломат отметил, что в документе перечислены конкретные потребности Украины в видах вооружения.

Кроме того, там говорится о возглавляемом европейскими государствами военном контингенте на территории Украины, который поможет защищать небо и поддерживать безопасность на море. Какие государства готовы отрядить своих военных в его состав, не раскрывают, однако украинский президент Владимир Зеленский публично упоминал о том, что есть несколько таких стран.

Сдерживающий контингент будет размещаться в западной части Украины и должен стать вторым весомым предохранителем от новой агрессии.

Европейский дипломат описал пункты-обещания из этого документа как "меню", из которого европейские партнеры Украины выберут, что именно они будут делать.

Также в "практическом" документе есть детали о том, как США будут помогать своими разведывательными возможностями для мониторинга соблюдения прекращения огня и выявления признаков подготовки России к новой агрессии. Американцы также будут следить, чтобы Россия соблюдала потенциальную договоренность о прекращении боевых действий, и гарантировать, что мелкие столкновения не разрастутся в новую горячую фазу войны.

Речь также идет о том, как США помогут выявлять провокации-операции "под чужим флагом", которые Россия может придумать как повод для возобновления войны.

Эти детали коррелируют с обнародованным в понедельник заявлением европейских лидеров, где упоминается, что США будут возглавлять "механизм мониторинга перемирия и верификации с международным участием, чтобы заблаговременно предоставить предупреждение о любом новом нападении".

Пока неясно, предусматривается ли какое-то конкретное военное вмешательство США, если Россия атакует европейский сдерживающий контингент в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в целом по итогам переговоров должны оформить пять документов, часть из которых касается гарантий безопасности, еще часть – восстановления. По его словам, в вопросе гарантий произошло "серьезное движение вперед", в частности есть сигналы, что США готовы предоставить юридически обязывающие гарантии.

Также президент подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса за Россией.

Кроме того, Зеленский раскрыл следующие шаги по "мирному плану" после переговоров в Берлине.