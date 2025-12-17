Тысячи словаков по всей стране вышли на протесты против правительства Фицо

Вечером 16 декабря тысячи людей вышли на митинги по всей Словакии, чтобы выразить протест против последних шагов правительства премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Участники протеста были возмущены тем, что депутаты парламента, лояльные к правительству Фицо, на прошлой неделе одобрили план отмены Управления защиты информаторов, несмотря на критические отзывы на такой шаг в стране и за рубежом.

В другом спорном шаге они проголосовали за запрет использования доказательств, собранных от подозреваемых, которые сотрудничали с правоохранительными органами в обмен на смягчение приговора.

Фото: AP

Митинги прошли в 10 населенных пунктах, включая столицу Братиславу, где протестующие на площади Свободы выкрикивали "Уходи в отставку, уходи в отставку".

"Позор, позор", – скандировали люди.

Протестующие призвали президента страны Петера Пеллегрини ветировать эти изменения.

Фото: AP

Отметим, 17 ноября в Словакии десятки тысяч людей вышли на протест против Фицо и его пророссийской позиции.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

Недавно Фицо должен был выступить в одной из школ Попрада, но ученики выразили протест, в частности: нарисовали сердце в цветах украинского флага, в результате чего одного из школьников допрашивала полиция.

Кроме того, во время встречи со старшеклассниками в Попраде Фицо спровоцировал протест учеников.