Канада хоче відкрити посольства у Гренландії та на Алясці

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що її країни планує відкрити два нових консульства: в Гренландії та Анкориджі на Алясці – у рамках зусиль щодо посилення своєї присутності в Арктиці.

Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Ананд заявила, що Арктика є ключовим пріоритетом зовнішньої політики Канади.

"Цей регіон зараз дуже важливий, оскільки ми бачимо, як російська інфраструктура просувається все далі на північ", – сказала вона.

Вона зазначила, що Канада планувала відкрити консульство в гренландському Нууку в листопаді, але була змушена відкласти це через погану погоду. За її словами, дата відкриття канадського консульства в Анкориджі ще не визначена.

Ананд розповіла, що нещодавно розмовляла з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і закликала його посилити ресурси в Арктиці.

"Я запитала його: "Що конкретно зробить НАТО?", тому що Канада збирається посилити свою присутність в Арктиці", – сказала Ананд.

Також вона додала, що Канада планує запросити групу міністрів закордонних справ відвідати канадську Арктику наступного літа.

Нагадаємо, з моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.

А 8 грудня представники Сполучених Штатів і Гренландії на зустрічі, присвяченій двостороннім відносинам, підтвердили прагнення розвивати співпрацю.