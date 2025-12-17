Канада хочет открыть посольства в Гренландии и на Аляске

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что ее страна планирует открыть два новых консульства: в Гренландии и Анкоридже на Аляске – в рамках усилий по усилению своего присутствия в Арктике.

Об этом она сказала в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Ананд заявила, что Арктика является ключевым приоритетом внешней политики Канады.

"Этот регион сейчас очень важен, поскольку мы видим, как российская инфраструктура продвигается все дальше на север", – сказала она.

Она отметила, что Канада планировала открыть консульство в гренландском Нууку в ноябре, но была вынуждена отложить это из-за плохой погоды. По ее словам, дата открытия канадского консульства в Анкоридже еще не определена.

Ананд рассказала, что недавно разговаривала с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и призвала его усилить ресурсы в Арктике.

"Я спросила его: "Что конкретно сделает НАТО?", потому что Канада собирается усилить свое присутствие в Арктике", – сказала Ананд.

Также она добавила, что Канада планирует пригласить группу министров иностранных дел посетить канадскую Арктику следующим летом.

Напомним, с момента вступления Трампа в должность отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.

Недавно служба военной разведки Дании впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.

А 8 декабря представители Соединенных Штатов и Гренландии на встрече, посвященной двусторонним отношениям, подтвердили стремление развивать сотрудничество.