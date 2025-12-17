Мелони считает подписание соглашения со странами Южной Америки "преждевременным"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что в настоящее время подписание соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР является преждевременным.

Об этом она заявила во время своего обращения к Палате депутатов, цитирует Ansa, пишет "Европейская правда".

По мнению Мелони, сначала необходимо дождаться окончательного согласования пакета дополнительных мер по защите сельскохозяйственного сектора и, в то же время, "объяснить и обсудить его с нашими фермерами".

"Это не означает, что Италия намерена блокировать или выступать против соглашения, а скорее, что она намерена одобрить его только тогда, когда оно будет содержать адекватные взаимные гарантии для нашего сельскохозяйственного сектора", – подчеркнула премьер Италии.

Также Мелони выразила уверенность в том, что все эти условия будут выполнены до начала следующего года.

Отметим, накануне председатель комитета Европейского парламента по вопросам торговли Бернд Ланг заявил, что Германия и Европейский Союз предпринимают последнюю попытку убедить Италию поддержать соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, которое может не быть заключено, если его не подписать в ближайшее время.

Об этом стало известно на фоне того, как СМИ писали, что Франция и Италия якобы договорились о необходимости отложить голосование Европейского Союза по торговому соглашению с МЕРКОСУР.

Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызвало особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.

Недавно Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки.