Люксембург внес 10 миллионов евро для поддержки энергетики Украины

Люксембург направил очередной взнос в размере 10 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины, пишет "Европейская правда".

Это уже третий финансовый взнос страны в поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

"Эта помощь позволяет оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать электроснабжение для потребителей", – отметил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

В 2024 году Люксембург перечислил 2 миллиона евро, а в июне 2025 года – еще 10 миллионов евро.

Привлеченные средства, в частности, были направлены на восстановление энергообъектов в Харьковской области, пострадавших в результате российских атак.

Недавно Люксембург призвал "креативно" поддержать Украину на фоне мирных переговоров.

Также в Люксембурге призвали давить на РФ и поддерживать Украину после войны.