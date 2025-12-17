Сибіга розповів, як Захід може "добити" економіку РФ, у якої вже "драматичні проблеми"

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернув увагу на те, що російська економіка зіткнулась із "драматичними проблемами", й у зв’язку з цим закликав країни Заходу посилити санкційний тиск на РФ та розповів, як це можна зробити.

Про це міністр написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сибіги, дані показують, що "економіка Росії починає стикатися з деякими драматичними проблемами, входячи в рецесію".

На підтвердження він навів низку економічних показників. Зокрема, у січні-листопаді дефіцит федерального бюджету Росії досяг рекордних 54 мільярдів доларів, і до кінця року він може перевищити 70 мільярдів доларів.

Вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії консолідований дефіцит російських регіонів досяг -1,5 млрд доларів, порівняно з минулорічним профіцитом у 12 млрд доларів.

Крім того, доходи Росії від енергетики зменшуються. У листопаді 2025 року прибуток від нафти і газу впав на 34% порівняно з листопадом 2024 року. Це саме по собі скоротило бюджет Росії на 3,5 млрд доларів.

Сибіга додав, що Москва змушена підвищувати податки, включаючи дуже чутливе підвищення ПДВ, та скорочувати субсидії для малих і середніх підприємств.

Міністр наголосив, що санкційний тиск на РФ повинен продовжувати посилюватися, оскільки є "реальна ймовірність, що економічний тиск стане нестерпним для Путіна".

"Він (Путін) не рахує тисячі солдатів, яких вбиває щодня… Однак він стежить за грошима, які належать йому особисто та його соратникам. G7, ЄС і США все ще мають багато важелів впливу, які вони можуть використовувати. Наразі санкції накладені лише на 20% всього російського військово-промислового комплексу. Обмеження повинні бути застосовані до решти", – пояснив Сибіга.

Росія, за його словами, повинна бути позбавлена будь-якого доступу до технологій, які вона використовує для виробництва засобів терору, а всі лазівки для ухилення від санкцій повинні бути закриті.

"Доходи Росії від енергетики можуть і повинні бути ще більше скорочені", – вважає також Сибіга.

Він наголосив, що ЄС вжив серйозних стратегічних заходів для зменшення залежності від російської нафти та газу, тепер же "настав час покласти край залежності від "Росатома".

"ЄС повинен продовжувати вводити мита та інші торговельні обмеження, щоб ще більше скоротити імпорт з Росії та замінити його іншими джерелами. Особисті санкції також повинні бути посилені. Разом ми абсолютно можемо зупинити російську військову машину, позбавивши її палива", – наголосив Сибіга.

За даними ЗМІ, США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що до Сенату США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Країни ЄС обговорюють низку нових заходів проти "тіньового флоту" Росії, щоб ще більше обмежити обхід нею санкцій проти нафти.