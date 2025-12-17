Сибига рассказал, как Запад может "добить" экономику РФ, у которой уже "драматические проблемы"

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратил внимание на то, что российская экономика столкнулась с "драматическими проблемами", и в связи с этим призвал страны Запада усилить санкционное давление на РФ и рассказал, как это можно сделать.

Об этом министр написал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Сибиги, данные показывают, что "экономика России начинает сталкиваться с некоторыми драматическими проблемами, входя в рецессию".

В подтверждение он привел ряд экономических показателей. В частности, в январе-ноябре дефицит федерального бюджета России достиг рекордных 54 миллиардов долларов, и до конца года он может превысить 70 миллиардов долларов.

Впервые с момента начала полномасштабного вторжения России консолидированный дефицит российских регионов достиг -1,5 млрд долларов по сравнению с прошлогодним профицитом в 12 млрд долларов.

Кроме того, доходы России от энергетики уменьшаются. В ноябре 2025 года прибыль от нефти и газа упала на 34% по сравнению с ноябрем 2024 года. Это само по себе сократило бюджет России на 3,5 млрд долларов.

Сибига добавил, что Москва вынуждена повышать налоги, включая очень чувствительное повышение НДС, и сокращать субсидии для малых и средних предприятий.

Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ должно продолжать усиливаться, поскольку есть "реальная вероятность, что экономическое давление станет невыносимым для Путина".

"Он (Путин) не считает тысячи солдат, которых убивает каждый день... Однако он следит за деньгами, которые принадлежат ему лично и его соратникам. G7, ЕС и США все еще имеют много рычагов влияния, которые они могут использовать. Сейчас санкции наложены только на 20% всего российского военно-промышленного комплекса. Ограничения должны быть применены к остальным", – пояснил Сибига.

Россия, по его словам, должна быть лишена любого доступа к технологиям, которые она использует для производства средств террора, а все лазейки для уклонения от санкций должны быть закрыты.

"Доходы России от энергетики могут и должны быть еще больше сокращены", – считает также Сибига.

Он подчеркнул, что ЕС принял серьезные стратегические меры для уменьшения зависимости от российской нефти и газа, теперь же "настало время положить конец зависимости от "Росатома".

"ЕС должен продолжать вводить пошлины и другие торговые ограничения, чтобы еще больше сократить импорт из России и заменить его другими источниками. Личные санкции также должны быть усилены. Вместе мы абсолютно можем остановить российскую военную машину, лишив ее топлива", – подчеркнул Сибига.

По данным СМИ, США готовит санкции против энергетики РФ, если Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в Сенат США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Страны ЕС обсуждают ряд новых мер против "теневого флота" России, чтобы еще больше ограничить обход ею санкций против нефти.