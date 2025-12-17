В Молдове объяснили, почему в Приднестровье снова проблемы с газом

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь объяснил, что непризнанное Приднестровье снова оказалось в энергетическом кризисе по техническим причинам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в среду, видео заявления приводит Newsmaker.

15 декабря власти непризнанного Приднестровья объявили о решении ввести чрезвычайное положение в экономике в связи с проблемами с поставками газа. Киверь отметил, что чрезвычайное положение объявляется в регионе не впервые.

"Если вы помните, период с 24 декабря по 25 августа уже был. Недавно снова было объявлено о чрезвычайном положении", – отметил министр.

По его словам, причина проблем – "не политическая, а техническая", и связана с изменением вида оплаты, а также с тем, что власти Приднестровья не приняли предложение правительства в Кишиневе при поддержке европейских партнеров о прозрачной схеме поставок газа.

"Мы предполагаем, что такая ситуация или энергетические кризисы в большей или меньшей степени могут повторяться каждые две-три недели. Поскольку эта модель не является устойчивой, агент платежа может быть изменен в любой момент в зависимости от режима санкций, примененного Европейским Союзом", – пояснил вице-премьер.

В ноябре в Приднестровье из-за сокращенных поставок газа начали приостанавливать работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь.

Дефицит газа, как сообщали СМИ, был связан с задержкой очередного платежа за газ, который получает Приднестровье и за который платит Россия.

Еще в октябре в Кишиневе говорили, что видят риск обострения дефицита газа в Приднестровье. Тогда в регионе уже вводили временный режим экономии газа – вероятно, из-за очередной смены компании, через которую Россия обеспечивает регион газом.

Напомним, с конца зимы 2025 года – после того, как регион месяц выживал без газа – поставки российского газа в Приднестровье обеспечиваются по запутанной непрозрачной схеме, посредником выступала компания, зарегистрированная в ОАЭ.