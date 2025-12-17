ЗМІ: Зеленський особисто візьме участь у саміті ЄС, що обговорить "репараційну позику"

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь в засіданні Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам у середу повідомив європейський високопосадовець, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Одним із ключових питань саміту, як вважається, стане виділення "репараційної позики" Україні за рахунок російських заморожених активів, проти чого наразі продовжує виступати Бельгія.

"Президент Зеленський завтра особисто відвідає Європейську раду", – сказав європейський високопосадовець.

Джерела "Європейської правди" підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві планували відмовитися від поїздки на саміт, у тому числі через скепсис щодо його очікуваних результатів. Причина зміни позиції не уточнюється.

За даними Politico, на останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

