СМИ: Зеленский лично примет участие в саммите ЕС, который обсудит "репарационный заем"

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в заседании Европейского совета, которое пройдет 18-19 декабря в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам в среду сообщил европейский высокопоставленный чиновник, слова которого приводит "Интерфакс-Украина".

Одним из ключевых вопросов саммита, как считается, станет выделение "репарационного займа" Украине за счет российских замороженных активов, против чего пока продолжает выступать Бельгия.

"Президент Зеленский завтра лично посетит Европейский совет", – сказал европейский высокопоставленный чиновник.

Источники "Европейской правды" подтверждают эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планировали отказаться от поездки на саммит, в том числе из-за скепсиса относительно его ожидаемых результатов. Причина изменения позиции не уточняется.

По данным Politico, на последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути совместного решения.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

