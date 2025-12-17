Зеленський чекає реакції США на сигнали з Росії про продовження війни

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США чують та відреагують на чергові сигнали з Росії щодо намірів продовжити війну у наступному році.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, "сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни".

"І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали", – сказав Зеленський.

Український президент підкреслив, що "треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього".

"А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями", – додав глава держави.

17 грудня глава Кремля Владімір Путін заявив, що Росія нібито надає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, однак у разі відмови від "розмови по суті" з боку України та її партнерів Москва готова й надалі захоплювати території військовим шляхом.

Також Путін звинуватив НАТО в нарощенні зброї та похвалився ядерними силами.

За даними ЗМІ, США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що до Сенату США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.