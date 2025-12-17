Зеленский ждет реакции США на сигналы из России о продолжении войны

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США услышат и отреагируют на очередные сигналы из России о намерениях продолжить войну в следующем году.

Об этом он сказал в вечернем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, "сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны".

"И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы", – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что "нужно это настроение России видеть и реагировать на него".

"А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи Россией нашей земли. А дальше – другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими якобы "историческими землями", – добавил глава государства.

17 декабря глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа от "разговора по существу" со стороны Украины и ее партнеров Москва готова и в дальнейшем захватывать территории военным путем.

Также Путин обвинил НАТО в наращивании оружия и похвастался ядерными силами.

По данным СМИ, США готовит санкции против энергетики РФ, если Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в Сенат США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.