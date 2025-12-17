Зеленський розраховує на продовження переговорів про "мирний план" зі США цього тижня
Президент Володимир Зеленський розраховує на продовження цього тижня розмов між українською та американською командами щодо "мирного плану" для припинення війни.
Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, повідомляє "Європейська правда".
"Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку", – повідомив глава держави.
Після перемовин України і США у Берліні 14-15 грудня Зеленський повідомляв, що американська сторона планує взаємодії з Москвою, після чого має знову відбутися американсько-українська зустріч – ймовірно, вже наступними вихідними.
За даними видання Axios, наступний раунд переговорів між Україною і США може відбутися цими вихідними у Маямі.
17 грудня глава Кремля Владімір Путін заявив, що Росія нібито надає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, однак у разі відмови від "розмови по суті" з боку України та її партнерів Москва готова й надалі захоплювати території військовим шляхом.
Зеленський сподівається, що США чують та відреагують на чергові сигнали з Росії щодо намірів продовжити війну.