Зеленский рассчитывает на продолжение переговоров о "мирном плане" с США на этой неделе

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение на этой неделе переговоров между украинской и американской командами по "мирному плану" для прекращения войны.

Об этом он сказал в вечернем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

"Рассчитываем также, что наши представители на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность", – сообщил глава государства.

После переговоров Украины и США в Берлине 14-15 декабря Зеленский сообщал, что американская сторона планирует взаимодействие с Москвой, после чего должна снова состояться американо-украинская встреча – вероятно, уже в следующие выходные.

По данным издания Axios, следующий раунд переговоров между Украиной и США может состояться в эти выходные в Майами.

17 декабря глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа от "разговора по существу" со стороны Украины и ее партнеров Москва готова и в дальнейшем захватывать территории военным путем.

Зеленский надеется, что США услышат и отреагируют на очередные сигналы из России о намерениях продолжить войну.