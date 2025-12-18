У Вільнюсі: 10-тисячний протест проти поправок до закону щодо мовника

Близько 10 тисяч людей вийшли на протест у литовському Вільнюсі, щоб висловили незадоволення змінами до закону про роботу Литовського національного радіо і телебачення (LRT).

Про це повідомив LRT з посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Протест, у якому взяли участь близько 10 тисяч людей, відбувся на площі Незалежності біля будівлі парламенту й тривав дві години, а частина протестувальників залишалася після завершення акції біля багать.

"Руки геть від свободи слова", – скандував натовп.

Фото: LRT

До протесту приєдналися й інші литовські міста – мешканці Клайпеди, Каунаса, Шяуляйя, Маріямполе, Йонави, Кедайняй та інших регіонів.

За словами організаторів, наразі вони не бачать іншого виходу, як продовжувати протестувати біля Сейму в надії, що багаття, які тут горять, "допоможуть розігнати темряву".

Фото: LRT

Кароліс Каупініс, член ініціативної групи Культурної асамблеї, вийшов на сцену і наголосив, що хоча протест стосується свободи ЗМІ, ситуація є набагато ширшою. Він закликав людей подивитися на найближче майбутнє.

"Відтепер ми будемо вирішувати лише одне питання – тиранія чи свобода. З одного боку, ми маємо жорстоку імперію на Сході, а з іншого – США, які забули те, чого так довго навчали весь світ – що таке демократія і як вона повинна працювати", – сказав він.

🇱🇹Vilnius today.



Hands off freedom of speech and the press! pic.twitter.com/eVd7PfNXG3 – Auraja ‡ (@Twee_Papillon) December 17, 2025

Минулого тижня Сейм схвалив після подання поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. Керівні партії також запросили термінову процедуру, яка виключає отримання висновку про оцінку впливу і означає, що поправки будуть прийняті до Різдва.

У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

Ці поправки критикують як литовські, так і міжнародні організації, а також юристи, однак правляча більшість на це не реагує.

Опозиція раніше заявляла, що має намір вдатися до філібустерства, парламентської тактики, що полягає у використанні тривалих дебатів і процедурних пропозицій для затримки або блокування прийняття законодавства.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі ввечері у вівторок поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT; акцію планують повторити три вечори поспіль.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей. Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства, яке ставить під загрозу незалежність суспільного мовника LRT, Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.