В Вильнюсе: 10-тысячный протест против поправок к закону о вещателе

Около 10 тысяч человек вышли на протест в литовском Вильнюсе, чтобы выразить недовольство изменениями в законе о работе Литовского национального радио и телевидения (LRT).

Об этом сообщил LRT со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Протест, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, состоялся на площади Независимости у здания парламента и длился два часа, а часть протестующих оставалась после завершения акции у костров.

"Руки прочь от свободы слова", – скандировала толпа.

К протесту присоединились и другие литовские города – жители Клайпеды, Каунаса, Шяуляй, Мариямполе, Йонавы, Кедайняй и других регионов.

По словам организаторов, пока они не видят другого выхода, как продолжать протестовать возле Сейма в надежде, что костры, которые здесь горят, "помогут разогнать тьму".

Каролис Каупинис, член инициативной группы Культурной ассамблеи, вышел на сцену и подчеркнул, что хотя протест касается свободы СМИ, ситуация гораздо шире. Он призвал людей посмотреть на ближайшее будущее.

"Отныне мы будем решать только один вопрос – тирания или свобода. С одной стороны, у нас есть жестокая империя на Востоке, а с другой – США, которые забыли то, чему так долго учили весь мир – что такое демократия и как она должна работать", – сказал он.

На прошлой неделе Сейм одобрил после внесения поправки в закон, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. Руководящие партии также запросили срочную процедуру, которая исключает получение заключения об оценке воздействия и означает, что поправки будут приняты до Рождества.

В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Звезда Ниману" и "крестьяне-зеленые", руководителя LRT можно было бы уволить тайным голосованием, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

Эти поправки критикуют как литовские, так и международные организации, а также юристы, однако правящее большинство на это не реагирует.

Оппозиция ранее заявляла, что намерена прибегнуть к филибустерству, парламентской тактике, заключающейся в использовании длительных дебатов и процедурных предложений для задержки или блокирования принятия законодательства.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе вечером во вторник возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT; акцию планируют повторить три вечера подряд.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек. Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства, которое ставит под угрозу независимость общественного вещателя LRT, Сейм смог принять поправку, в которой упоминается кот одной из депутатов.