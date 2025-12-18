Науседа о санкциях против РФ: время нацелиться на неприкосновенных

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил необходимость ударить санкциями по тем российским компаниям, которые до сих пор считались неприкосновенными в этом вопросе.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что сейчас необходимо поддерживать Украину всеми средствами.

"Санкции против России и Беларуси должны быть жесткими. Сейчас не время для колебаний. Мы должны коснуться неприкосновенных, как "Газпром", как „Новатэк", как "Лукойл", – сказал литовский президент.

Он уточнил, что только смелые решения действительно причиняют боль и оказывают значительное влияние на российскую экономику, которая сейчас в не очень хорошей форме.

"Мы должны сделать больше усилий, чтобы заставить Россию почувствовать цену ее агрессии", – сказал он.

Ранее стало известно, что новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.

Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны Запада усилить санкционное давление на РФ, чья экономика столкнулась с "драматическими проблемами", и рассказал, как это можно сделать.

В то же время Европейский Союз решил вводить санкции в отношении судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, отдельно от санкционных пакетов.