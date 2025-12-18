ЕС наложил санкции на более 40 судов "теневого флота" России

Совет Европейского Союза ввел новые санкции против более 40 судов, входящих в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствующих увеличению доходов России от энергоносителей.

Об этом говорится в официальном заявлении Совета, пишет "Европейская правда".

В четверг, 18 декабря, еще 41 судно было добавлено в список судов, на которые распространяется запрет на доступ в порты, а также – на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

Как отмечается в заявлении, эта мера направлена на танкеры, входящие в состав "теневого флота" главы Кремля Владимира Путина, которые обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России, а также на суда, которые отвечают за транспортировку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке похищенного украинского зерна и культурных ценностей из Украины.

Это решение увеличивает общее количество подсанкционных судов до почти 600, а также тесно связано с недавними решениями о внесении в список девяти субъектов, способствующих деятельности "теневого флота".

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в июне предупредил, что регион Балтийского моря превращается в опасную геополитическую горячую точку.

Президент Литвы Гитанас Науседа перед этим заявил, что Россия намеренно нагнетает ситуацию в Балтийском море.