США запровадили санкції проти двох суддів Міжнародного кримінального суду

Державний секретар США Марко Рубіо у четвер оголосив про внесення до санкційного списку двох суддів Міжнародного кримінального суду за "переслідування" громадян Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Держдепу.

За словами Рубіо, під санкції США потрапили суддя МКС Гоча Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурен Дамдін із Монголії.

"Ці особи брали безпосередню участь у діях МКС, спрямованих на розслідування, арешт, затримання або судове переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю, зокрема голосували разом з більшістю за рішення МКС проти апеляції Ізраїлю 15 грудня", – йдеться в повідомленні.

Державний секретар звинуватив МКС у "політизованих діях, спрямованих проти Ізраїлю, що створює небезпечний прецедент для всіх країн".

"Ми не будемо терпіти зловживання владою з боку МКС, яке порушує суверенітет Сполучених Штатів та Ізраїлю і неправомірно підпорядковує громадян США та Ізраїлю юрисдикції МКС", – додав Рубіо.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

У серпні США також запровадили санкції проти чотирьох посадовців МКС, звинувативши їх у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.

За даними ЗМІ, США хочуть, щоб Міжнародний кримінальний суд вніс поправки до Римського статуту, аби гарантувати, що він не буде проводити розслідування проти Дональда Трампа і високопосадовців Білого дому.