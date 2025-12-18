США ввели санкции против двух судей Международного уголовного суда

Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг объявил о внесении в санкционный список двух судей Международного уголовного суда за "преследование" граждан Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

По словам Рубио, под санкции США попали судья МУС Гоча Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурен Дамдин из Монголии.

"Эти лица принимали непосредственное участие в действиях МУС, направленных на расследование, арест, задержание или судебное преследование граждан Израиля без согласия Израиля, в частности голосовали вместе с большинством за решение МУС против апелляции Израиля 15 декабря", – говорится в сообщении.

Государственный секретарь обвинил МУС в "политизированных действиях, направленных против Израиля, что создает опасный прецедент для всех стран".

"Мы не будем терпеть злоупотребление властью со стороны МУС, которое нарушает суверенитет Соединенных Штатов и Израиля и неправомерно подчиняет граждан США и Израиля юрисдикции МУС", – добавил Рубио.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

В августе США также ввели санкции против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.

По данным СМИ, США хотят, чтобы Международный уголовный суд внес поправки в Римский статут, чтобы гарантировать, что он не будет проводить расследование против Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников Белого дома.