Естонія розгляне можливість закрити кордон із РФ на тлі ситуації з прикордонниками

У п'ятницю, 19 грудня, уряд Естонії обговорить можливий перегляд оцінки загрози та закриття кордону після того, як Росія заперечила незаконний перетин державної межі її прикордонниками.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

У середу, 17 грудня, троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією на річці Нарва. Вони пробули на естонській території близько 20 хвилин.

Після цього естонські та російські прикордонники на спільній зустрічі протягом двох годин обговорювали цей інцидент. Російські представники стверджували, що незаконного перетину кордону не було.

Відтак міністр внутрішніх справ Ігор Таро зазначив, що "вони більше не розуміли, де проходить контрольна лінія між Естонією та Росією, що є абсолютно смішним, оскільки ця контрольна лінія існує вже понад 30 років".

"Якщо вони не вміють читати карту, якщо там панує топографічна неосвіченість, то як ми можемо їм допомогти? Чи повинні ми надіслати їм карту, навчити їх читати її? Це залишається для нас викликом", – сказав він.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що Росія постійно намагається змістити кордон у географічно складних районах. Він перерахував інциденти в так званому Саатсетському чоботі у жовтні та крадіжку прикордонних буїв у травні 2024 року з річки Нарва.

Дві країни мають нератифіковану прикордонну угоду, яку Росія відмовилася підписати, але Тсахкна зауважив, що ратифікація, ймовірно, мало допоможе.

Міністерство закордонних справ також висловило дипломатичний протест російському повіреному у четвер після порушення кордону.

Відтак у п'ятницю, 19 грудня, уряд обговорить подальші кроки, включно з можливою зміною оцінки загрози, не відкидається й закриття кордону з Росією.

Але Таро сказав, що дії повинні бути пропорційними.

"Існує багато різних варіантів закриття прикордонного руху – його можна закрити локально, загалом, тимчасово, на довший період або назавжди. Отже, в цьому сенсі існують різні рівні пропорційності", – додав він.

Нагадаємо, 2 листопада Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що на річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнер".

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це видовище підтверджує факт, що "залізна" система Росії дає тріщини під впливом розпочатої нею загарбницької війни та тиску з боку Заходу.