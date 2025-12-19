Эстония рассмотрит возможность закрыть границу с РФ на фоне ситуации с пограничниками

В пятницу, 19 декабря, правительство Эстонии обсудит возможный пересмотр оценки угрозы и закрытие границы после того, как Россия отрицала незаконное пересечение государственной границы ее пограничниками.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

В среду, 17 декабря, трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва. Они пробыли на эстонской территории около 20 минут.

После этого эстонские и российские пограничники встретились более чем на два часа, чтобы обсудить инцидент. Российские представители утверждали, что незаконного пересечения границы не было.

Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что "они больше не понимали, где проходит контрольная линия между Эстонией и Россией, что является абсолютно смешным, поскольку эта контрольная линия существует уже более 30 лет".

"Если они не умеют читать карту, если там царит топографическая необразованность, то как мы можем им помочь? Должны ли мы прислать им карту, научить их читать ее? Это остается для нас вызовом", – сказал он.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что Россия постоянно пытается сместить границу в географически сложных районах. Он перечислил инциденты в так называемом Саатсетском сапоге в октябре и кражу пограничных буев в мае 2024 года из реки Нарва.

Две страны имеют нератифицированное пограничное соглашение, которое Россия отказалась подписать, но Тсахкна отметил, что ратификация, вероятно, мало поможет.

Министерство иностранных дел также выразило дипломатический протест российскому поверенному в четверг после нарушения границы.

Поэтому в пятницу, 19 декабря, правительство обсудит дальнейшие шаги, включая возможное изменение оценки угрозы, не исключается и закрытие границы с Россией.

Но Таро сказал, что действия должны быть пропорциональными.

"Существует много разных вариантов закрытия пограничного движения – его можно закрыть локально, в целом, временно, на более долгий период или навсегда. Итак, в этом смысле существуют разные уровни пропорциональности", – добавил он.

Напомним, 2 ноября Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что на реке Нарва заметили российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнер".

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкны, это зрелище подтверждает факт, что "железная" система России дает трещины под влиянием начатой ею захватнической войны и давления со стороны Запада.