Фіцо: Словаччина не буде надавати Україні "військових позик"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовляється від надання Україні "військових позик".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Брюсселі у п’ятницю, 19 грудня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив, що Словаччина "не вірить" у військове вирішення російсько-української війни.

"Словаччина не братиме участі в наданні військових позик Україні, і ми відмовляємося від подальшого фінансування військових потреб, у тому числі за рахунок ресурсів Словаччини", – наголосив словацький прем’єр.

Варто зазначити, що про це він заявив на тлі того, як стало відомо, що його країна, Угорщина, а також Чехія домоглися відсутності фінансових зобов’язань щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро.

Також Угорщина та Словаччина не підписали висновки грудневого засідання Європейської ради щодо України.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що він не є прихильником узгодженого ЄС рішення про позику для України і не хоче, щоб його країна мала до нього будь-який стосунок.

А новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що заморожені активи Росії варто використовувати після закінчення російсько-української війни.