Фицо: Словакия не будет предоставлять Украине "военные займы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна отказывается от предоставления Украине "военных займов".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе в пятницу, 19 декабря, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фицо заявил, что Словакия "не верит" в военное решение российско-украинской войны.

"Словакия не будет участвовать в предоставлении военных займов Украине, и мы отказываемся от дальнейшего финансирования военных нужд, в том числе за счет ресурсов Словакии", – подчеркнул словацкий премьер.

Стоит отметить, что об этом он заявил на фоне того, как стало известно, что его страна, Венгрия, а также Чехия достигли отсутствия финансовых обязательств по финансовой поддержке Украины в 2026–2027 годах на сумму 90 млрд евро.

Также Венгрия и Словакия не подписали выводы декабрьского заседания Европейского совета по Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что он не является сторонником согласованного ЕС решения о займе для Украины и не хочет, чтобы его страна имела к нему какое-либо отношение.

А новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что замороженные активы России следует использовать после окончания российско-украинской войны.