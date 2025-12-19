Навроцкий не исключает решения вопроса о передаче Украине МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий не исключает возможности "решения вопроса" о передаче Украине истребителей МиГ-29.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Навроцкий считает, что обмен истребителей МиГ-29 на антидроновые системы не противоречит политике Польши.

"Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", – отметил он.

Зеленский в свою очередь объяснил, для чего Украине истребители советского образца.

"Когда у вас ежедневная война, каждый пилот – это большой дефицит. А обучение и тренировка пилота – это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16 – вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратите год, где-то восемь месяцев, где-то полтора года для того, чтобы этот пилот вернулся на F-16", – пояснил он.

По его словам, разница между F-16 и МиГ-29 для Украины только в том, "чтобы не терять нашего пилота".

"На МиГ учиться не нужно, потому что наши люди обучены. В чем и был запрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов", – добавил украинский президент.

Сообщалось, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

После этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Кароль Навроцкий не был проинформирован об этих намерениях, что, по его словам, может свидетельствовать о "злой воле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Впоследствии Навроцкий подтвердил, что не был проинформирован о намерениях передать истребители МиГ-29 Украине.

В польском правительстве настаивают, что президент Кароль Навроцкий не мог не знать о намерениях передать истребители МиГ-29 Украине, несмотря на заявления главы государства и его подчиненного.