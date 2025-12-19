Сербський міністр перепросив за заяву про українців, які "платять територією за злочини"
Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна взяв відповідальність за слова про те, що українці мають "заплатити територією" за свої злочини.
Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення опублікувало у пʼятницю сербське Міністерство інформації та телекомунікацій.
Зазначається, що Братіна "публічно перепрошує за помилку, що сталась 17.12.2025 щодо заяви, зробленої на телеканалі Informer, в якій було зазначено, що Хорватія, як і Україна, повинна платити територією".
"Ми усвідомлюємо, що ця заява спричинила незручності та непорозуміння щодо відносин між двома дружніми країнами та офіційною політикою уряду Республіки Сербія", – йдеться в повідомленні міністерства.
Там додали, що заява Братіни "була невдало витлумачена" і "стосувалася виключно значно більш раннього історичного періоду", а міністр підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, що є офіційною політикою Сербії.
"Відповідно, міністр Братіна повністю бере на себе відповідальність за ситуацію, що склалася, і перепрошує перед усіма, кого образила вищезазначена заява, а Міністерство інформації та телекомунікацій залишається відданим прозорій, відповідальній та професійній роботі в інтересах суспільства", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в інтервʼю сербському телеканалу Informer Братіна сказав, що Хорватію слід якось покарати за "жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, і особливо з початку 1990-х років".
У цьому контексті він сказав, що хорвати, "як і українці, повинні заплатити за це територією", не уточнивши, що саме має на увазі в контексті України.
У відповідь речник МЗС Георгій Тихий порадив сербському міністру "використовувати територію своєї країни для своїх нерозумних словесних вправ".
Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ ідентифікувало низку закордонних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на тимчасово окуповані Росією українські території.