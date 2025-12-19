Сербский министр извинился за заявление об украинцах, которые "платят территорией за преступления"

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина взял на себя ответственность за слова о том, что украинцы должны "заплатить территорией" за свои преступления.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение опубликовало в пятницу сербское Министерство информации и телекоммуникаций.

Отмечается, что Братина "публично извиняется за ошибку, которая произошла 17.12.2025 с заявлением, сделанным на телеканале Informer, в котором было указано, что Хорватия, как и Украина, должна платить территорией".

"Мы осознаем, что это заявление вызвало неудобства и недоразумения в отношениях между двумя дружественными странами и официальной политикой правительства Республики Сербия", – говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что заявление Братины "было неудачно истолковано" и "касалось исключительно значительно более раннего исторического периода", а министр поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что является официальной политикой Сербии.

"Соответственно, министр Братина полностью берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию и приносит извинения всем, кого оскорбило вышеупомянутое заявление, а Министерство информации и телекоммуникаций остается преданным прозрачной, ответственной и профессиональной работе в интересах общества", – говорится в сообщении.

Напомним, в интервью сербскому телеканалу Informer Братина сказал, что Хорватию следует как-то наказать за "ужасное участие в Первой мировой войне, а особенно во Второй мировой войне, и особенно с начала 1990-х годов".

В этом контексте он сказал, что хорваты, "как и украинцы, должны заплатить за это территорией", не уточнив, что именно имеет в виду в контексте Украины.

В ответ спикер МИД Георгий Тихий посоветовал сербскому министру "использовать территорию своей страны для своих неразумных словесных упражнений".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел идентифицировало ряд зарубежных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на временно оккупированные Россией украинские территории.