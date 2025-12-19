США наклали санкції на соратників венесуельського диктатора Мадуро

Сполучені Штати у пʼятницю запровадили санкції проти членів сім'ї та соратників диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

У Мінфіні США повідомили, що запровадили санкції проти семи осіб, які, за його словами, пов'язані з Мадуро і його дружиною.

Йдеться зокрема про родичів Карлоса Еріка Мальпіка Флореса – племінника дружини Мадуро, який, за твердженням США, був причетний до корупційної змови в державній нафтовій компанії.

Під санкції потрапили мати Флореса, яка також є сестрою дружини Мадуро, батько, сестра, дружина і дочка.

Американський міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив їх у "підтримці злочинної наркодержави Ніколаса Мадуро".

"Ми не дозволимо Венесуелі продовжувати заповнювати нашу країну смертельними наркотиками. Мадуро та його злочинні спільники загрожують миру та стабільності в нашому півкулі", – додав він.

Нагадаємо, 29 листопада Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору". Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

17 грудня Трамп оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Американський президент нещодавно заявив, що не відкидає можливості війни з Венесуелою.

