США наложили санкции на соратников венесуэльского диктатора Мадуро

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против членов семьи и соратников диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

В Минфине США сообщили, что ввели санкции против семи человек, которые, по его словам, связаны с Мадуро и его женой.

Речь идет, в частности, о родственниках Карлоса Эрика Мальпика Флореса – племянника жены Мадуро, который, по утверждению США, был причастен к коррупционному сговору в государственной нефтяной компании.

Под санкции попали мать Флореса, которая также является сестрой жены Мадуро, отец, сестра, жена и дочь.

Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил их в "поддержке преступного наркогосударства Николаса Мадуро".

"Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками. Мадуро и его преступные сообщники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии", – добавил он.

Напомним, 29 ноября Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

17 декабря Трамп объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Американский президент недавно заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

