Из "АдГ" хотят исключить нового политика, который оказался похожим на Гитлера

Из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" хотят исключить нового члена Александра Эйхвальда, который неожиданно оказался похожим на Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Эйхвальд, входящий в местную ячейку партии в Грефорде и до сих пор бывший малоизвестным, привлек к себе внимание после речи на молодежном съезде "АдГ" в эти выходные.

Эйхвальд подал кандидатуру на членство в правлении новой молодежной организации "АдГ" под названием "Поколение Германии" в Гисене. После речи, где он представил себя, заговорили о его сходстве с Адольфом Гитлером из-за жестикуляции и громкого "р". Прозвучали даже предположения, что он подал кандидатуру для шутки, чтобы устроить такой перформанс.

Der Kreisverband von AfD-Mitglied Alexander Eichwald, für den er im Stadtrat von Herford sitzt, distanziert sich von der Form der Rede. Nicht vom Inhalt. #Gießen pic.twitter.com/YGxHEwbJbR pic.twitter.com/UEGLbldBV3 – Klaus (@ClausTahler) December 1, 2025

Депутат партии Максимилиан Кнеллер заявил, что Эйхвальд является членом политсилы буквально несколько недель и его "никто не знал", а теперь его явно выгонят.

"Те, кто знал его раньше, говорят, что он никогда не акцентировал "р", – говорит Кнеллер.

В ячейке "АдГ" в Грефорде заявили, что требуют от Эйхвальда немедленно уйти из рядов партии. Ее председатель Александер Партек говорит, что в беседе с Эйхвальдом не заметил ничего странного, в том числе этого характерного произношения "р", однако на сцене он вел себя совсем иначе.

"Нацистской риторике и высказываниям нет места в "АдГ", – подчеркнул он.

Сам Эйхвальд объясняет свое произношение тем, что является русским немцем.

Напомним, "Альтернатива для Германии" создает новую молодежную организацию под названием "Поколение Германии".

Предыдущее молодежное крыло "АдГ" распустили решением партийной конференции весной 2025 года – после того, как федеральная разведка BfV внесла его в список экстремистов.

Двухдневный съезд организации в немецком городе Гисен сопровождался протестами.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.