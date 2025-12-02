СМИ: Еврокомиссия в среду передаст странам предложение по "репарационному займу" Украине

Еврокомиссия планирует в среду направить странам-членам официальное предложение относительно того, как оформить "репарационный заем" для Украины, а первые обсуждения могут состояться в пятницу.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Джозвяк отметил, что предложения Еврокомиссии планируют передать странам-членам завтра – то есть 3 декабря, а первое обсуждение на уровне послов может состояться в пятницу.

the 🇪🇺 commission proposals for the 🇺🇦 reparation loan should be distributed to member states tomorrow and likely first discussion by EU ambassadors on Friday. clock is ticking if some sort of political deal can be agreed at EU summit 18 December – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 2, 2025

Саммит ЕС, на котором потенциально могут достичь политической договоренности по этому вопросу, запланирован на 18 декабря.

На прошлой неделе в Еврокомиссии подтвердили, что правовые тексты по использованию росактивов для Украины готовы.

Напомним, план ЕС с репарационным займом Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережений Бельгии, на территории которой хранится основная часть российских активов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

По данным Politico, в ЕС уже разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться.

По данным Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине займа за счет российских активов.