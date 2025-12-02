СМИ: экс-глава дипломатии ЕС Могерини задержана после обысков в Бельгии

Во вторник после обысков в Брюсселе и Брюгге в рамках расследования возможного мошенничества с использованием средств ЕС в Бельгии была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir, пишет "Европейская правда".

В рамках следствия всего было задержано три человека. Одним из них является бывшая глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, ныне ректор престижного Колледжа Европы.

Бывшая вице-президент Европейской комиссии в настоящее время находится под стражей, как стало известно Le Soir из надежного источника. Эту информацию также подтверждает L’Echo.

По информации издания, другими лицами, задержанными для допроса, являются менеджер Колледжа Европы, имя которого не называется, а также бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних дел, итальянский дипломат Стефано Саннино.

Расследование касается подозрений в фаворитизме и возможной недобросовестной конкуренции в отношении девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов в Колледже Европы.

Инкриминируемые действия датируются 2021–2022 годами, а возможные правонарушения, согласно данным Европейской прокуратуры, включают: мошенничество при заключении контрактов, коррупцию, конфликт интересов и разглашение служебной тайны.

Колледж Европы – это высшее учебное заведение, которое готовит значительное количество европейских чиновников. Следователи пытаются выяснить, "был ли Колледж Европы или его представители заранее проинформированы о критериях отбора" в рамках тендерной процедуры, объявленной дипломатической службой ЕС для программы подготовки.

Перед этой полицейской операцией Европейская прокуратура требовала снятия иммунитета с нескольких подозреваемых, и такое разрешение было предоставлено, отметили в прокуратуре, не называя ни имен, ни должностей.

Как сообщалось, бельгийская полиция провела во вторник обыски в дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования о возможном нецелевом использовании средств ЕС.

Напомним, осенью несколько СМИ сообщили, что сотрудники венгерской разведки под видом дипломатов пытались завербовать сотрудников евроинститутов во время пребывания Оливера Варгеи на посту посла Венгрии в Брюсселе.