У Румунії обіцяють найближчим часом визначити нового міністра оборони

Румунська партія USR, що входить до урядової коаліції, обіцяє назвати кандидатуру нового міністра оборони найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Лідер USR у Сенаті Штефан Пелерія сказав у вівторок, що партія ухвалить рішення щодо нового міністра оборони найближчими днями, найімовірніше – після місцевих виборів 7 грудня.

"Наразі уряд функціонує, повноваження міністра оборони виконуються", – додав він.

Пелерія також сказав, що в разі можливого перехоплення дронів на території Румунії команду віддає "не міністр оборони, а командир місії, який має повну свободу дій для аналізу обставин і ухвалення найкращого рішення".

Представник USR сказав, що будуть проведені консультації, зокрема з президентом Румунії Нікушором Даном, щодо портфеля міністра оборони.

"Я б волів, щоб це була людина зсередини партії, але це буде рішення, яке приймуть статутні органи. Всі варіанти на столі", – додав Пелерія.

Як повідомлялось, міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він вказав неправдиві дані про свою освіту у резюме.

Обовʼязки міністра оборони Румунії тимчасово доручили міністру економіки Раду Міруці.

За інформацією ЗМІ, в USR після відставки Муштяну обговорюють шістьох потенційних кандидатів на наступного міністра оборони.