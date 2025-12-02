В Румынии обещают в ближайшее время определиться с новым министром обороны

Румынская партия USR, входящая в правительственную коалицию, обещает назвать кандидатуру нового министра обороны в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Лидер USR в Сенате Штефан Пелерия сказал во вторник, что партия примет решение о новом министре обороны в ближайшие дни, скорее всего – после местных выборов 7 декабря.

"Сейчас правительство функционирует, полномочия министра обороны выполняются", – добавил он.

Пелерия также сказал, что в случае возможного перехвата дронов на территории Румынии команду отдает "не министр обороны, а командир миссии, который имеет полную свободу действий для анализа обстоятельств и принятия наилучшего решения".

Представитель USR сказал, что будут проведены консультации, в частности с президентом Румынии Никушором Даном, относительно портфеля министра обороны.

"Я бы предпочел, чтобы это был человек изнутри партии, но это будет решение, которое примут уставные органы. Все варианты на столе", – добавил Пелерия.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он указал ложные данные о своем образовании в резюме.

Обязанности министра обороны Румынии временно поручили министру экономики Раду Мируце.

По информации СМИ, в USR после отставки Муштяну обсуждают шесть потенциальных кандидатов на следующего министра обороны.